Скончался режиссер «Зеленого фургона» Александр Павловский

Ушел из жизни режиссер фильмов «Зеленый фургон» и «Трест, который лопнул». Ему было 70 лет.

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О смерти Павловского сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины произошедшего не называются.



Союз кинематографистов России: «На 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича».



Александр Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма). С 1971 года был режиссером на Одесской киностудии, в 90-е работал на телевидении Одессы. С 2000 года работал на различных студиях в Москве.



Зрителям Павловский запомнился как режиссер фильмов «Счастливый Кукушкин», «Струны для гавайской гитары», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «На острие меча», «Светлая личность», «Ребенок к ноябрю».



С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».



