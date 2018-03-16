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    Скончался режиссер «Зеленого фургона» Александр Павловский

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    • Фото: unikino.ru
    Скончался режиссер «Зеленого фургона» Александр Павловский

    Скончался режиссер «Зеленого фургона» Александр Павловский

    Скончался режиссер «Зеленого фургона» Александр Павловский
  • Фото: unikino.ru

    • Ушел из жизни режиссер фильмов «Зеленый фургон» и «Трест, который лопнул». Ему было 70 лет.

    О смерти Павловского сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины произошедшего не называются.

    Союз кинематографистов России: «На 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича».

    Александр Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма). С 1971 года был режиссером на Одесской киностудии, в 90-е работал на телевидении Одессы. С 2000 года работал на различных студиях в Москве.

    Зрителям Павловский запомнился как режиссер фильмов «Счастливый Кукушкин», «Струны для гавайской гитары», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «На острие меча», «Светлая личность», «Ребенок к ноябрю».

    С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

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