На набережной в центре Москвы провалился грунт

На Краснохолмской набережной на левом берегу
Москвы-реки произошел провал грунта.
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Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Там отметили, что коммунальщики уже обследовали территорию и начали восстановительные работы.
Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства: «В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы».
В ведомстве добавили, что на территории, где провалился грунт, временно ограничили движение транспорта. Кроме того, ограничение движения может затронуть и участок Шлюзовой набережной на противоположном берегу Москвы-реки, сообщает ТАСС.
Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства: «В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы».
В ведомстве добавили, что на территории, где провалился грунт, временно ограничили движение транспорта. Кроме того, ограничение движения может затронуть и участок Шлюзовой набережной на противоположном берегу Москвы-реки, сообщает ТАСС.
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