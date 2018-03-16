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    На набережной в центре Москвы провалился грунт

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    На набережной в центре Москвы провалился грунт

    На набережной в центре Москвы провалился грунт

    На Краснохолмской набережной на левом берегу Москвы-реки произошел провал грунта.

    Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Там отметили, что коммунальщики уже обследовали территорию и начали восстановительные работы.

    Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства: «В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы».

    В ведомстве добавили, что на территории, где провалился грунт, временно ограничили движение транспорта. Кроме того, ограничение движения может затронуть и участок Шлюзовой набережной на противоположном берегу Москвы-реки, сообщает ТАСС.


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