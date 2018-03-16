Соратники Глеба Грозовского провели флешмоб перед зданием Ленинградского областного суда

Сегодня суд так и не стал рассматривать апелляцию на приговор священнику, которого обвинили в педофилии. Тогда группа поддержки провела свою акцию.
Группа поддержки осужденного священника Глеба Грозовского устроила спонтанный митинг у здания Ленинградского областного суда. Сегодня там должны были рассматривать апелляцию адвокатов клирика.
За несколько минут до начала процесса судья объявила, что заседание будет закрытым и не пустила в помещение журналистов и несколько десятков прихожан. Но люди не растерялись и сначала сфотографировались на улице в футболках с мотивационными надписями и стихами. После чего уже в тепле перед дверью зала провели небольшой молебен.
Любовь Грозовская, сестра осужденного Глеба Грозовского: «Правда заключается в том, что мы знаем, что отец Глеб не виновен. И мы требуем, чтобы было справедливое рассмотрение дела, чтобы защитнику давали возможность предоставить все доказательства невиновности, чтобы наши аудиозаписи не выкидывали». В итоге рассмотрение апелляции отложили до апреля, поскольку не все стороны были уведомлены о процессе.
Глеба Грозовского минувшей зимой суд признал виновным в надругательстве над тремя девочками в православных лагерях. Клирика осудили на 14 лет колонии строго режима.
За несколько минут до начала процесса судья объявила, что заседание будет закрытым и не пустила в помещение журналистов и несколько десятков прихожан. Но люди не растерялись и сначала сфотографировались на улице в футболках с мотивационными надписями и стихами. После чего уже в тепле перед дверью зала провели небольшой молебен.
Любовь Грозовская, сестра осужденного Глеба Грозовского: «Правда заключается в том, что мы знаем, что отец Глеб не виновен. И мы требуем, чтобы было справедливое рассмотрение дела, чтобы защитнику давали возможность предоставить все доказательства невиновности, чтобы наши аудиозаписи не выкидывали». В итоге рассмотрение апелляции отложили до апреля, поскольку не все стороны были уведомлены о процессе.
Глеба Грозовского минувшей зимой суд признал виновным в надругательстве над тремя девочками в православных лагерях. Клирика осудили на 14 лет колонии строго режима.
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