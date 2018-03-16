Меркель исключила бойкот ЧМ-2018

Германия и Европа в целом не собираются отказываться от участия в чемпионате мира по футболу в России.
Об это заявила Ангела Меркель. По ее словам, сейчас речи о бойкоте ЧМ-2018 не идет.
Также на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ выразила надежду на то, что Россия примет участие в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее британские власти обвинили Россию в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Москве эти обвинения отвергли, отметив, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории. Кроме того, СКР возбудил по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.
На фоне громкого скандала глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти обсуждают бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года. А СМИ сообщали, что Лондон призывает своих союзников отказаться от поездки на турнир.
Также на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ выразила надежду на то, что Россия примет участие в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее британские власти обвинили Россию в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Москве эти обвинения отвергли, отметив, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории. Кроме того, СКР возбудил по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.
На фоне громкого скандала глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти обсуждают бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года. А СМИ сообщали, что Лондон призывает своих союзников отказаться от поездки на турнир.
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