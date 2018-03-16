Александр Шульгин: надеемся, у британских партнеров наступит отрезвление. Эксклюзив НТВ

У России нет никаких химических вооружений, наша страна завершила программу уничтожения химоружия в прошлом году. Об этом напомнил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. В интервью НТВ он прокомментировал обвинения со стороны Великобритании в том, что Россия причастна к отравлению
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Александр Шульгин: «Заявили о том, что они будут действовать так, как считают возможным. Это говорит лишь о том, что, наверное, у британской стороны нет каких-то весомых доказательств, они предлагают верить им на слово. Почему мы им должны верить на слово? Разве в недавнем прошлом не было того, когда высокопоставленные британские лица кривили душой? Вот бывший премьер министр Великобритании Тони Блэр предлагал своим соотечественникам поверить ему на слово, мол, в Ираке существует большой арсенал средств оружия массового поражения. Британцы его послушались, втянулись в военную авантюру в Ираке, а потом Тони Блэр раскаялся и просил прощения у семей погибших в Ираке английских военнослужащих…
Как тут не вспомнить недавние мемуары еще одного бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна? В них он признал, что американцы ввели в заблуждение самого Блэра, заставив его подключиться к кампании по организации вооруженного вторжения в Ирак. Дело в том, что американская военная разведка выпустила секретный доклад, из которого вытекало, что нет в Ираке никаких средств массового поражения. Тем не менее, американцы скрыли эту информацию от англичан, уверяли их в том, что они даже знают номер дома, адрес, где хранится это оружие. Вот так втянули англичан в эту бойню. Так спрашивается, памятуя об этих недавних примерах в прошлом, почему мы сейчас должны верить на слово госпоже Терезе Мэй и тем, кто упрекает Россию и заявляет о том, что это страна, которая совершила акт агрессии против Великобритании? Дайте факты — будем рассматривать!»
Шульгин также сообщил, что российская сторона предупредила британскую об ответственности за клевету в адрес Москвы. Он рассказал, что Россия предложила британцам и другие механизмы расследования данной ситуации.
Александр Шульгин: «Кроме двусторонних консультаций есть другие механизмы: не хотят общаться напрямую — пусть обращаются опосредованно, через Исполнительный совет, через другие руководящие органы ОЗХО. Мы к диалогу с ними готовы, мяч на их стороне. Хотелось бы надеяться, что у наших британских партнеров наступит отрезвление».
Напомним, сегодня этот скандал получил продолжение на уровне британского МИД: глава ведомства Борис Джонсон заявил, что «отдать приказ об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны» было решением Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента назвал это заявление «шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии».
Как тут не вспомнить недавние мемуары еще одного бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна? В них он признал, что американцы ввели в заблуждение самого Блэра, заставив его подключиться к кампании по организации вооруженного вторжения в Ирак. Дело в том, что американская военная разведка выпустила секретный доклад, из которого вытекало, что нет в Ираке никаких средств массового поражения. Тем не менее, американцы скрыли эту информацию от англичан, уверяли их в том, что они даже знают номер дома, адрес, где хранится это оружие. Вот так втянули англичан в эту бойню. Так спрашивается, памятуя об этих недавних примерах в прошлом, почему мы сейчас должны верить на слово госпоже Терезе Мэй и тем, кто упрекает Россию и заявляет о том, что это страна, которая совершила акт агрессии против Великобритании? Дайте факты — будем рассматривать!»
Шульгин также сообщил, что российская сторона предупредила британскую об ответственности за клевету в адрес Москвы. Он рассказал, что Россия предложила британцам и другие механизмы расследования данной ситуации.
Александр Шульгин: «Кроме двусторонних консультаций есть другие механизмы: не хотят общаться напрямую — пусть обращаются опосредованно, через Исполнительный совет, через другие руководящие органы ОЗХО. Мы к диалогу с ними готовы, мяч на их стороне. Хотелось бы надеяться, что у наших британских партнеров наступит отрезвление».
Напомним, сегодня этот скандал получил продолжение на уровне британского МИД: глава ведомства Борис Джонсон заявил, что «отдать приказ об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны» было решением Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента назвал это заявление «шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии».
Комментарии