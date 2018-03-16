Порошенко назначил командующего украинскими войсками в Донбассе

Президент Украины назначил
генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим новым оперативным штабом в Донбассе.
Президент Украины Пётр Порошенко назначил командующего новым оперативным штабом в Донбассе, сформированным с принятием закона о реинтеграции региона. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель начальника Генштаба ВС Украины, передает «Интерфакс». Порошенко представил Наева во время своего визита на подконтрольные Киеву территории Донбасса.
Пётр Порошенко, президент Украины: «По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева».
Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины перешло к военным.
Пётр Порошенко, президент Украины: «По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева».
Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины перешло к военным.
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