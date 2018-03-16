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    Порошенко назначил командующего украинскими войсками в Донбассе

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    • Фото: Генеральний штаб ЗСУ / facebook.com
    Порошенко назначил командующего украинскими войсками в Донбассе

    Порошенко назначил командующего украинскими войсками в Донбассе

    Порошенко назначил командующего украинскими войсками в Донбассе
  • Фото: Генеральний штаб ЗСУ / facebook.com

    • Президент Украины назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим новым оперативным штабом в Донбассе.

    Президент Украины Пётр Порошенко назначил командующего новым оперативным штабом в Донбассе, сформированным с принятием закона о реинтеграции региона. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель начальника Генштаба ВС Украины, передает «Интерфакс». Порошенко представил Наева во время своего визита на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева».

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    Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и начале новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины перешло к военным.

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