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    Отравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации. Санкт-Петербург, дети и подростки, отравление, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации

    Отравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации

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    Отравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации

    Отравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации

      Десять подростков продолжают лечение в детской городской больнице №5. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

      Несколько часов назад отравившихся таблетками школьников перевели из реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильное. Всего к этому моменту в детской больнице имени Филатова остаются десять подростков.

      Напомним: новости о массовом отравлении в 97-й школе напугали многих родителей накануне. Ученики «7Б» на уроке поочередно стали жаловаться на плохое самочувствие. Школьный двор заполнили автомобили скорой помощи. Некоторые подростки в момент госпитализации находились без сознания.

      Вскоре выяснилось, что все они отравились таблетками, которые в школу принесла их одноклассница. Девочка якобы подобрала пластиковый контейнер на улице. По одной из версий, внутри находился сильнодействующий транквилизатор феназепам. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента.

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