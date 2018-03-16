Отравившихся снотворным петербургских школьников перевели из реанимации

Десять подростков продолжают лечение в детской городской больнице №5. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Несколько часов назад отравившихся таблетками школьников перевели из реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильное. Всего к этому моменту в детской больнице имени Филатова остаются десять подростков.
Напомним: новости о массовом отравлении в 97-й школе напугали многих родителей накануне. Ученики «7Б» на уроке поочередно стали жаловаться на плохое самочувствие. Школьный двор заполнили автомобили скорой помощи. Некоторые подростки в момент госпитализации находились без сознания.
Вскоре выяснилось, что все они отравились таблетками, которые в школу принесла их одноклассница. Девочка якобы подобрала пластиковый контейнер на улице. По одной из версий, внутри находился сильнодействующий транквилизатор феназепам. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента.
Напомним: новости о массовом отравлении в 97-й школе напугали многих родителей накануне. Ученики «7Б» на уроке поочередно стали жаловаться на плохое самочувствие. Школьный двор заполнили автомобили скорой помощи. Некоторые подростки в момент госпитализации находились без сознания.
Вскоре выяснилось, что все они отравились таблетками, которые в школу принесла их одноклассница. Девочка якобы подобрала пластиковый контейнер на улице. По одной из версий, внутри находился сильнодействующий транквилизатор феназепам. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента.
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