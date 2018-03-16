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    Жириновский нашел способ защитить россиян от унижения

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    Жириновский нашел способ защитить россиян от унижения

    Жириновский нашел способ защитить россиян от унижения

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать «окна экстренной финансовой помощи», в которых все граждане России смогут получать минимальные суммы в 100–200 рублей.

    О своей идее Владимир Жириновский рассказал в Telegram.

    Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «В России нужно создать окна экстренной финансовой помощи. В управах или в специально отведенных местах должны выдавать всем, кто обратится, минимальную денежную помощь — 100–200 рублей».

    По мнению лидера ЛДПР, даже такая «крошечная сумма» может спасти кого-то от унижения или от тюрьмы. Жириновский рассуждает, что такая программа убережет россиян от совершения мелких преступлений — «кражи кошелька или чего-нибудь в магазине».

    По словам Жириновского, такая программа «стоила бы совсем недорого», так как обычные люди не пойдут «стоять в окно за 100 рублями, им будет стыдно». «Пойдет тот, кто иначе просто не выживет или пойдет на преступление. Нельзя допускать, чтобы нищета унижала человека», — заявил он.

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