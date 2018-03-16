В центре Москвы установили памятную доску Борису Немцову

В Москве на доме, в котором жил Борис Немцов, установили памятную доску.
Табличку на арке, которая ведет во двор дома 3 на Малой Ордынке, установил сын убитого политика Антон.
Как сообщает «Интерфакс», на акции присутствовали несколько десятков человек.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика были признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет заключения.
Отметим, что ранее памятную доску Немцову несколько раз устанавливали на доме, но ее срывали участники движения SERB. Однако в феврале Сергей Собянин сообщил, что столичная комиссия по увековечению памяти выдающихся деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку таблички.
Как сообщает «Интерфакс», на акции присутствовали несколько десятков человек.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика были признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет заключения.
Отметим, что ранее памятную доску Немцову несколько раз устанавливали на доме, но ее срывали участники движения SERB. Однако в феврале Сергей Собянин сообщил, что столичная комиссия по увековечению памяти выдающихся деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку таблички.
Комментарии