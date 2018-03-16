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    В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой. задержание, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой

    В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой

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    • Фото: СК РФ
    В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой

    В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой

    В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой
    • Фото: СК РФ

      • В Москве задержали 44-летнего мужчину, который жестоко убил прохожего.

      Преступление, попавшее в объектив камеры видеонаблюдения, произошло вечером 8 марта у подъезда жилого дома на Череповецкой улице на северо-востоке столицы.

      Злоумышленник после конфликта несколько раз ударил ножом 28-летнего мужчину, с которым ранее не был знаком. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

      Подозреваемый уже задержан и взят под арест, сообщили в управлении СК по Москве.

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