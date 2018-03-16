В Москве арестован мужчина, зарезавший прохожего перед видеокамерой

В Москве задержали
44-летнего мужчину, который жестоко убил прохожего.
Преступление, попавшее в объектив камеры видеонаблюдения, произошло вечером 8 марта у подъезда жилого дома на Череповецкой улице на северо-востоке столицы.
Злоумышленник после конфликта несколько раз ударил ножом 28-летнего мужчину, с которым ранее не был знаком. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый уже задержан и взят под арест, сообщили в управлении СК по Москве.
Злоумышленник после конфликта несколько раз ударил ножом 28-летнего мужчину, с которым ранее не был знаком. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый уже задержан и взят под арест, сообщили в управлении СК по Москве.
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