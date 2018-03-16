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    В Испании похоронили останки Сальвадора Дали

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    • Фото: @msttrader / twitter.com
    В Испании похоронили останки Сальвадора Дали

    В Испании похоронили останки Сальвадора Дали

    В Испании похоронили останки Сальвадора Дали
  • Фото: @msttrader / twitter.com

    • Останки испанского живописца Сальвадора Дали, которые 20 июля 2017 года эксгумировали ради проведения теста на отцовство, вернули в Театр-музей в испанском Фигерасе, где покоится художник.

    Эксгумированные для ДНК-теста останки Сальвадора Дали были вновь захоронены этой ночью, сообщили в фонде «Гала — Сальвадор Дали».

    В фонде отметили, что на процедуру ушло более 7 часов. Сегодня музей открыт для посещений и работает по обычному графику.

    смотретьЭксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство
    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство
    Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, также были извлечены две длинные кости. После проведения ДНК-теста было установлено, что испанка не является дочерью Дали. В прокуратуре Испании заявили, что будут добиваться взыскания судебных издержек с Абель.



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