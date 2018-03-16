В Испании похоронили останки Сальвадора Дали

Останки испанского живописца Сальвадора Дали, которые 20 июля 2017 года эксгумировали ради проведения теста на отцовство, вернули в
Театр-музей в испанском Фигерасе, где покоится художник.
Эксгумированные для ДНК-теста останки Сальвадора Дали были вновь захоронены этой ночью, сообщили в фонде «Гала — Сальвадор Дали».
В фонде отметили, что на процедуру ушло более 7 часов. Сегодня музей открыт для посещений и работает по обычному графику.
Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, также были извлечены две длинные кости. После проведения ДНК-теста было установлено, что испанка не является дочерью Дали. В прокуратуре Испании заявили, что будут добиваться взыскания судебных издержек с Абель.
В фонде отметили, что на процедуру ушло более 7 часов. Сегодня музей открыт для посещений и работает по обычному графику.
Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, также были извлечены две длинные кости. После проведения ДНК-теста было установлено, что испанка не является дочерью Дали. В прокуратуре Испании заявили, что будут добиваться взыскания судебных издержек с Абель.
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