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    Путин не исключил принятия «административных решений» за отказ от прививок

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин не исключил принятия «административных решений» за отказ от прививок

    Путин не исключил принятия «административных решений» за отказ от прививок

    Путин не исключил принятия «административных решений» за отказ от прививок
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Глава государства заявил, что каждый должен нести ответственность за состояние своего здоровья.

    Выступая на встрече с работниками здравоохранения в Петербурге, президент назвал очень важным формирование здорового образа жизни, подчеркнув, что «у каждого человека должна быть ответственность за состояние здоровья».

    Владимир Путин, президент РФ: «И у нас тоже спокойно, не обременительно в финансовом смысле, конечно, но все-таки нужно создавать такую систему, которая бы побуждала ответственность каждого за состояние своего здоровья».

    Также участники встречи с президентом назвали проблему вакцинации вопросом «безопасности всей страны и конкретно детей». В ответ Путин не исключил «принятия каких-то административных решений» в отношении тех, кто отказывается от прививок.

    При этом президент отметил, что в этом вопросе необходимо действовать аккуратно — «без административных окриков и командования», передает ТАСС.

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    Кроме того, Путин назвал здравоохранение одним из приоритетных направлений в развитии страны, подчеркнув, что россияне всегда должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, а для этого «должен быть совершенно определенный набор инструментов».

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