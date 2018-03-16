Путин не исключил принятия «административных решений» за отказ от прививок

Глава государства заявил, что каждый должен нести ответственность за состояние своего здоровья.
Выступая на встрече с работниками здравоохранения в Петербурге, президент назвал очень важным формирование здорового образа жизни, подчеркнув, что «у каждого человека должна быть ответственность за состояние здоровья».
Владимир Путин, президент РФ: «И у нас тоже спокойно, не обременительно в финансовом смысле, конечно, но все-таки нужно создавать такую систему, которая бы побуждала ответственность каждого за состояние своего здоровья».
Также участники встречи с президентом назвали проблему вакцинации вопросом «безопасности всей страны и конкретно детей». В ответ Путин не исключил «принятия каких-то административных решений» в отношении тех, кто отказывается от прививок.
При этом президент отметил, что в этом вопросе необходимо действовать аккуратно — «без административных окриков и командования», передает ТАСС.
Кроме того, Путин назвал здравоохранение одним из приоритетных направлений в развитии страны, подчеркнув, что россияне всегда должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, а для этого «должен быть совершенно определенный набор инструментов».
Владимир Путин, президент РФ: «И у нас тоже спокойно, не обременительно в финансовом смысле, конечно, но все-таки нужно создавать такую систему, которая бы побуждала ответственность каждого за состояние своего здоровья».
Также участники встречи с президентом назвали проблему вакцинации вопросом «безопасности всей страны и конкретно детей». В ответ Путин не исключил «принятия каких-то административных решений» в отношении тех, кто отказывается от прививок.
При этом президент отметил, что в этом вопросе необходимо действовать аккуратно — «без административных окриков и командования», передает ТАСС.
Кроме того, Путин назвал здравоохранение одним из приоритетных направлений в развитии страны, подчеркнув, что россияне всегда должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, а для этого «должен быть совершенно определенный набор инструментов».
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