Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

Правительство планирует продлить «надзорные каникулы» до 2022 года. Пока что мораторий истекает в конце
2018-го. Поправки на этот счет вице-премьер Сергей Приходько поручил подготовить Минэкономразвития России и Генпрокуратуре.
Речь идет о том, чтобы не проводить плановые проверки малого бизнеса. По данным РБК, «надзорные каникулы» также предлагается распространить на средний бизнес. Продление льготного режима будет проводиться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, инициированной президентом.
Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки к законопроекту о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и закону о лицензировании, который сейчас рассматривается в Госдуме. Сделать это необходимо в течение двух недель.
Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки к законопроекту о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и закону о лицензировании, который сейчас рассматривается в Госдуме. Сделать это необходимо в течение двух недель.
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