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    Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года. деловые новости, малый бизнес, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

    Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

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    Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

    Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

      Правительство планирует продлить «надзорные каникулы» до 2022 года. Пока что мораторий истекает в конце 2018-го. Поправки на этот счет вице-премьер Сергей Приходько поручил подготовить Минэкономразвития России и Генпрокуратуре.

      Речь идет о том, чтобы не проводить плановые проверки малого бизнеса. По данным РБК, «надзорные каникулы» также предлагается распространить на средний бизнес. Продление льготного режима будет проводиться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, инициированной президентом.

      Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки к законопроекту о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и закону о лицензировании, который сейчас рассматривается в Госдуме. Сделать это необходимо в течение двух недель.

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