Дмитрий Медведев присвоил новый статус 19 городам

Премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития еще 19 городам, в том числе Новокузнецку и Пикалёво.

Глава кабинета министров напомнил, что сейчас в России насчитывается 319 так называемых моногородов.



Дмитрий Медведев: «Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может или работать, или, к сожалению, не работать, там нужны новые инвестиционные проекты, которыее стимулируют диверсификацию этих территорий».



По словам премьера, статус ТОР позволит за ближайшие десять лет привлечь 160 млрд рублей инвестиций. Также будет создано 30 тысяч рабочих мест.