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    ЦСКА узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

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    • Фото: PFC CSKA MOSCOW / facebook.com
    ЦСКА узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

    ЦСКА узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

    ЦСКА узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы
  • Фото: PFC CSKA MOSCOW / facebook.com

    • Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы.

    В ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, стало известно, что следующим соперником московского ЦСКА станет лондонский «Арсенал». Первая встреча пройдет 5 апреля в Лондоне, а ответная — в Москве 12 апреля.

    Также в четвертьфинале Лиги Европы немецкий «Лейпциг» сыграет с французским «Марселем», мадридский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», а итальянский «Лацио» — с «Зальцбургом» из Австрии.



    Кроме того, были определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Барселона» будет играть с «Ромой», «Севилья» — с «Баварией», «Ювентус» — с «Реалом», а «Ливерпуль» — с «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные — 10 и 11 апреля.



    Напомним, ЦСКА стал единственным российским клубом, пробившимся в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала армейцы одолели французский «Лион». При этом «Зенит» не смог пройти «Лейпциг», а «Локомотив» вылетел из турнира, проиграв мадридскому «Атлетико».

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