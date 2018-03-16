ЦСКА узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы.
В ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, стало известно, что следующим соперником московского ЦСКА станет лондонский «Арсенал». Первая встреча пройдет 5 апреля в Лондоне, а ответная — в Москве 12 апреля.
Также в четвертьфинале Лиги Европы немецкий «Лейпциг» сыграет с французским «Марселем», мадридский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», а итальянский «Лацио» — с «Зальцбургом» из Австрии.
Кроме того, были определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Барселона» будет играть с «Ромой», «Севилья» — с «Баварией», «Ювентус» — с «Реалом», а «Ливерпуль» — с «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные — 10 и 11 апреля.
Напомним, ЦСКА стал единственным российским клубом, пробившимся в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала армейцы одолели французский «Лион». При этом «Зенит» не смог пройти «Лейпциг», а «Локомотив» вылетел из турнира, проиграв мадридскому «Атлетико».
Также в четвертьфинале Лиги Европы немецкий «Лейпциг» сыграет с французским «Марселем», мадридский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», а итальянский «Лацио» — с «Зальцбургом» из Австрии.
The official result of the #UELdraw!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 марта 2018 г.
Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/bZv2xwJSaD
Кроме того, были определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Барселона» будет играть с «Ромой», «Севилья» — с «Баварией», «Ювентус» — с «Реалом», а «Ливерпуль» — с «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные — 10 и 11 апреля.
The official result of the #UCLdraw.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 марта 2018 г.
Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK
Напомним, ЦСКА стал единственным российским клубом, пробившимся в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала армейцы одолели французский «Лион». При этом «Зенит» не смог пройти «Лейпциг», а «Локомотив» вылетел из турнира, проиграв мадридскому «Атлетико».
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