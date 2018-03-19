Юлиана Слащёва: мы потеряли 30 лет, но мы наверстываем отставание в мультипликации

Российская анимация отстала от мировых лидеров индустрии лет на 30, но первый рывок уже сделан. С 2011 по 2018 годы объём рынка и количество студий выросли в два раза, а экспорт — в 10 раз. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ рассказала председатель правления «Союзмульфильма» и Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащёва. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
«На самом деле наших персонажей принимают. И нам надо этим пользоваться, нам нужно это двигать. Я вам хочу привести один пример страны, которой приняла для себя на государственном уровне, что она хочет доминировать в креативных индустриях, хочет сделать прорыв. Это Южная Корея. И я не буду брать другие индустрии. Они выбрали порядка 5–6 разных креативных индустрий, включая моду и кино и мультимедиа, но они взяли анимацию как одну из них. И вот примерно с 40-го или 45-го места в анимации Южная Корея за 10 лет прорвалась на 4-е место».
По словам Слащёвой, если государство обозначит отрасль как один из своих приоритетов, то будет проще привлекать внебюджетные средства, а это в свою очередь позволит быстрее преодолеть существующий разрыв.
Одна из главных задач российской анимационной отрасли — изменить ситуацию на рынке детских товаров и игрушек, которая пока складывается не в нашу пользу, считает Слащёва.
«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что 70% всех игрушек и детских товаров, которые у нас есть, сегодня брендированы иностранными мультфильмами или являются персонажами иностранных мультфильмов. Нам нужно 3–5 лет для того, чтобы сравняться хотя бы на паритет, 50 на 50, и действительно очень серьезные инвестиции и серьезные льготы от государства. И государство идет нам навстречу».
По словам Слащёвой, сегодня, чтобы сделать яркого, заметного, конкурентоспособного персонажа, нужно горы свернуть, но с креативом в отрасли проблем нет.
«Союзмультфильм», рассказала председатель правления, намерен развивать сериальное производство (речь, в частности, о продолжении знаменитого «Простоквашино»), но ни в коем случае не намерен сокращать объёмы авторской анимации, которая помогает открывать новые таланты и поддерживать сотрудничество с признанными мэтрами отрасли.
«Мы только что закончили замечательный фильм „Гофманиада“. Я убеждена, что ничего подобного в мире больше создано не будет, потому что 120 оригинальных кукол, рукотворных оригинальных кукол, которые все играют в рукотворных декорациях, — это невероятные человеческие, ресурсные и финансовые вложения. Мы думаем, что проект „Гофманиада“ войдет в учебники анимации во всем мире, не только в России».
Что касается отношений с мэтрами, то, по словам Слащёвой, они складываются по-разному, но, например, желание сделать совместную короткометражку со студией высказал Гарри Бардин. Идет активное взаимодействие с Александром Курляндским относительно его произведений, написанных после экранизации «Попугая Кеши».
В эфир НТВ интервью с Юлианой Слащёвой выйдет сегодня после «Итогов дня».
По словам Слащёвой, если государство обозначит отрасль как один из своих приоритетов, то будет проще привлекать внебюджетные средства, а это в свою очередь позволит быстрее преодолеть существующий разрыв.
Одна из главных задач российской анимационной отрасли — изменить ситуацию на рынке детских товаров и игрушек, которая пока складывается не в нашу пользу, считает Слащёва.
«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что 70% всех игрушек и детских товаров, которые у нас есть, сегодня брендированы иностранными мультфильмами или являются персонажами иностранных мультфильмов. Нам нужно 3–5 лет для того, чтобы сравняться хотя бы на паритет, 50 на 50, и действительно очень серьезные инвестиции и серьезные льготы от государства. И государство идет нам навстречу».
По словам Слащёвой, сегодня, чтобы сделать яркого, заметного, конкурентоспособного персонажа, нужно горы свернуть, но с креативом в отрасли проблем нет.
«Союзмультфильм», рассказала председатель правления, намерен развивать сериальное производство (речь, в частности, о продолжении знаменитого «Простоквашино»), но ни в коем случае не намерен сокращать объёмы авторской анимации, которая помогает открывать новые таланты и поддерживать сотрудничество с признанными мэтрами отрасли.
«Мы только что закончили замечательный фильм „Гофманиада“. Я убеждена, что ничего подобного в мире больше создано не будет, потому что 120 оригинальных кукол, рукотворных оригинальных кукол, которые все играют в рукотворных декорациях, — это невероятные человеческие, ресурсные и финансовые вложения. Мы думаем, что проект „Гофманиада“ войдет в учебники анимации во всем мире, не только в России».
Что касается отношений с мэтрами, то, по словам Слащёвой, они складываются по-разному, но, например, желание сделать совместную короткометражку со студией высказал Гарри Бардин. Идет активное взаимодействие с Александром Курляндским относительно его произведений, написанных после экранизации «Попугая Кеши».
В эфир НТВ интервью с Юлианой Слащёвой выйдет сегодня после «Итогов дня».
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