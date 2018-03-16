Медведев призвал пользователей Интернета «выйти в реальную жизнь» и проголосовать

Дмитрий Медведев сообщил, что обязательно посетит избирательный участок 18 марта.
Премьер подчеркнул, что именно в этот день необходимо сделать серьезный выбор, который определит будущее всей страны.
В связи с этим Медведев призвал избирателей «выйти из Интернета в реальную жизнь».
Отметим, что ранее к российским избирателям обратился Владимир Путин. Действующий президент страны призвал россиян прийти на избирательные участки и «воспользоваться своим правом выбрать будущее для великой и любимой нами России».
Напомним, в президентских выборах будут принимать участие восемь кандидатов — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
В связи с этим Медведев призвал избирателей «выйти из Интернета в реальную жизнь».
В это воскресенье пройдут выборы Президента России. Мы все общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, даже ругаемся,…Опубликовано Дмитрием Медведевым 16 марта 2018 г.
Отметим, что ранее к российским избирателям обратился Владимир Путин. Действующий президент страны призвал россиян прийти на избирательные участки и «воспользоваться своим правом выбрать будущее для великой и любимой нами России».
Напомним, в президентских выборах будут принимать участие восемь кандидатов — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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