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    Медведев призвал пользователей Интернета «выйти в реальную жизнь» и проголосовать

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    Медведев призвал пользователей Интернета «выйти в реальную жизнь» и проголосовать

    Медведев призвал пользователей Интернета «выйти в реальную жизнь» и проголосовать

    Дмитрий Медведев сообщил, что обязательно посетит избирательный участок 18 марта.

    Премьер подчеркнул, что именно в этот день необходимо сделать серьезный выбор, который определит будущее всей страны.

    В связи с этим Медведев призвал избирателей «выйти из Интернета в реальную жизнь».

    В это воскресенье пройдут выборы Президента России. Мы все общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, даже ругаемся,…

    Опубликовано Дмитрием Медведевым 16 марта 2018 г.

    Отметим, что ранее к российским избирателям обратился Владимир Путин. Действующий президент страны призвал россиян прийти на избирательные участки и «воспользоваться своим правом выбрать будущее для великой и любимой нами России».

    Напомним, в президентских выборах будут принимать участие восемь кандидатов — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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