Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины готовится в ближайшие дни закрыть программу экономического сотрудничества страны с Россией.
Правительство Украины планирует на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, прекратить действие программы экономического сотрудничества страны с Россией. Об этом в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине».
Украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз, и работа в этом направлении будет продолжаться, добавил Гройсман.
Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине».
Украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз, и работа в этом направлении будет продолжаться, добавил Гройсман.
Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.
Комментарии