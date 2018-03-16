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    Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией

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    • Фото: Volodymyr Groysman / facebook.com
    Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией

    Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией

    Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией
  • Фото: Volodymyr Groysman / facebook.com

    • Правительство Украины готовится в ближайшие дни закрыть программу экономического сотрудничества страны с Россией.

    Правительство Украины планирует на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, прекратить действие программы экономического сотрудничества страны с Россией. Об этом в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

    Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине».

    Украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз, и работа в этом направлении будет продолжаться, добавил Гройсман.

    Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.

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