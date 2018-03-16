Анимация превратилась в глобальную многомиллиардную индустрию, которая формирует модели поведения у подрастающих поколений. Пока здесь доминируют американские Pixar и Disney. При каких условиях Россия способна вернуть утраченные позиции?
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Как преодолеть засилье иностранных игрушек? Справедливо ли критикуют наши мультики за отсутствие качества и вкуса и какие ценности они должны доносить до наших детей? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой правления «Союзмульфильма» и Ассоциации анимационного кино Юлианой Слащёвой.
Об импорте
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 70% всех игрушек и детских товаров, которые у нас есть, сегодня брендированы иностранными мультфильмами или являются персонажами иностранных мультфильмов.
Об экспорте
С 2011 года по 2018 рынок вырос больше чем в 2 раза. Количество студий выросло почти в 2 раза. Объемы экспорта анимации выросли больше чем в 10 раз. Поэтому если в 11-м году мы ничего не экспортировали, то сегодня это уже заметно.
О господдержке анимации
Порядка 800 миллионов. Весь бюджет на поддержку анимации, который в год тратится государством. И это примерно пятая часть одного голливудского фильма, например, фильма «Шрек».
О качестве отечественных мультфильмов
У нас может страдать периодически качество, может страдать визуализация. Но это всё исправляемо. Просто нам в кадрах не хватает в 10 раз, в деньгах не хватает в 10 раз. Поэтому, может быть, у нас изъяны чуть больше видны.
О проекте «Гофманиада»
120 рукотворных оригинальных кукол, которые все играют в рукотворных декорациях, — это невероятные человеческие, ресурсные и финансовые вложения. Мы думаем, что проект «Гофманиада» войдет в учебники анимации во всем мире.
О «пропаганде» в мультипликации
Кто-то может обвинить меня в том, что я за пропаганду. Я ни в коем случае не за это. Но я за то, что должны формироваться определенные ценности на уровне государства, что же мы хотим доносить до детей.
О пиратстве
Вопрос борьбы с пиратством для нас — номер один. Я думаю, что такого пиратства, как с «Союзмультфильмом», сегодня нет ни у одной студии.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Юлианы Слащёвой.
Об импорте
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 70% всех игрушек и детских товаров, которые у нас есть, сегодня брендированы иностранными мультфильмами или являются персонажами иностранных мультфильмов.
Об экспорте
С 2011 года по 2018 рынок вырос больше чем в 2 раза. Количество студий выросло почти в 2 раза. Объемы экспорта анимации выросли больше чем в 10 раз. Поэтому если в 11-м году мы ничего не экспортировали, то сегодня это уже заметно.
О господдержке анимации
Порядка 800 миллионов. Весь бюджет на поддержку анимации, который в год тратится государством. И это примерно пятая часть одного голливудского фильма, например, фильма «Шрек».
О качестве отечественных мультфильмов
У нас может страдать периодически качество, может страдать визуализация. Но это всё исправляемо. Просто нам в кадрах не хватает в 10 раз, в деньгах не хватает в 10 раз. Поэтому, может быть, у нас изъяны чуть больше видны.
О проекте «Гофманиада»
120 рукотворных оригинальных кукол, которые все играют в рукотворных декорациях, — это невероятные человеческие, ресурсные и финансовые вложения. Мы думаем, что проект «Гофманиада» войдет в учебники анимации во всем мире.
О «пропаганде» в мультипликации
Кто-то может обвинить меня в том, что я за пропаганду. Я ни в коем случае не за это. Но я за то, что должны формироваться определенные ценности на уровне государства, что же мы хотим доносить до детей.
О пиратстве
Вопрос борьбы с пиратством для нас — номер один. Я думаю, что такого пиратства, как с «Союзмультфильмом», сегодня нет ни у одной студии.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Юлианы Слащёвой.
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