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    Песков пообещал целесообразный ответ на санкции США

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    Песков пообещал целесообразный ответ на санкции США

    Песков пообещал целесообразный ответ на санкции США

    Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение Вашингтона расширить санкционный список.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы на новые санкции США будет целесообразным и своевременным.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно».

    смотретьСША расширили антироссийский черный список
    США расширили антироссийский черный список
    Напомним, ранее Вашингтон в очередной раз расширил антироссийский черный список. На этот раз в него были включены россияне и организации, которые, как считают в Вашингтоне, были причастны к вмешательству в президентские выборы в США. При этом в Госдепе отрицали, что санкции приурочены к президентским выборам в России, которые пройдут 18 марта.

    Отметим, что Владимир Путин ранее отмечал, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону не будут.

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