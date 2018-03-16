Песков пообещал целесообразный ответ на санкции США

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение Вашингтона расширить санкционный список.
Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы на новые санкции США будет целесообразным и своевременным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно».
Напомним, ранее Вашингтон в очередной раз расширил антироссийский черный список. На этот раз в него были включены россияне и организации, которые, как считают в Вашингтоне, были причастны к вмешательству в президентские выборы в США. При этом в Госдепе отрицали, что санкции приурочены к президентским выборам в России, которые пройдут 18 марта.
Отметим, что Владимир Путин ранее отмечал, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону не будут.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно».
Напомним, ранее Вашингтон в очередной раз расширил антироссийский черный список. На этот раз в него были включены россияне и организации, которые, как считают в Вашингтоне, были причастны к вмешательству в президентские выборы в США. При этом в Госдепе отрицали, что санкции приурочены к президентским выборам в России, которые пройдут 18 марта.
Отметим, что Владимир Путин ранее отмечал, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США, не действовали от имени российских властей и выданы Вашингтону не будут.
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