Убивший жену-модель фотограф просит отпустить его из колонии строгого режима

Новый поворот в деле скандально известного уральского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство
жены-модели: заключенный неожиданно потребовал у суда смягчить его условия содержания и перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение.
Лошагин заявил, что хотел бы зарабатывать деньги, пока отбывает срок, а в условиях, в которых он содержится сейчас, устроить фотолабораторию не разрешают. Однако, согласно закону, рассчитывать на перевод в колонию-поселение Лошагин сможет только в 2020 году — то есть отбыв две трети наказания. И лишь в том случае, если осужденный за убийство будет по-прежнему положительно характеризоваться руководством исправительного учреждения.
Из десяти лет, назначенных судом, Лошагин отсидел лишь четыре с половиной. В колонии все заметили, что он очень старается быть прилежным заключенным. Его портрет — на доске почета с подписью «Победитель конкурса профмастерства». Здесь он время от времени, когда разрешает начальство и ему выдают камеру, снимает репортажи о жизни преступников и философские музыкальные клипы для сокамерников-рэперов.
Когда-то Дмитрию Лошагину позировали звезды: Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко и другие. Теперь — и то изредка — сокамерники. Решающим доказательством в громком деле фотографа стали кадры очередной гламурной вечеринки в его модной квартире. Когда гости расходятся, жена Лошагина — фотомодель Юлия Прокопьева — больше не появляется в объективе камеры наблюдения, а Дмитрий выносит из комнаты пластиковый контейнер. Как выяснилось, именно в нем подозреваемый и вывез тело убитой супруги в лес.
Подробности — в репортаже.
Из десяти лет, назначенных судом, Лошагин отсидел лишь четыре с половиной. В колонии все заметили, что он очень старается быть прилежным заключенным. Его портрет — на доске почета с подписью «Победитель конкурса профмастерства». Здесь он время от времени, когда разрешает начальство и ему выдают камеру, снимает репортажи о жизни преступников и философские музыкальные клипы для сокамерников-рэперов.
Когда-то Дмитрию Лошагину позировали звезды: Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко и другие. Теперь — и то изредка — сокамерники. Решающим доказательством в громком деле фотографа стали кадры очередной гламурной вечеринки в его модной квартире. Когда гости расходятся, жена Лошагина — фотомодель Юлия Прокопьева — больше не появляется в объективе камеры наблюдения, а Дмитрий выносит из комнаты пластиковый контейнер. Как выяснилось, именно в нем подозреваемый и вывез тело убитой супруги в лес.
Подробности — в репортаже.
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