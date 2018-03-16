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    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео. горные лыжи, Грузия, курорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео

    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео

    13 комментариев
    • Фото: snegtravel / instagram.com
    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео

    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео

    Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей: видео
    • Фото: snegtravel / instagram.com

      • Десять человек пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Из-за неисправности подъемник начал работать в обратном направлении, при этом разогнавшись до бешеной скорости.

      Люди на огромной скорости вываливались со скамеек подъемника. Некоторым «везло» меньше, и они на полном ходу влетали в месиво из сломанных сидений.

      По предварительной информации, погибших нет. Около 10 человек получили серьезные травмы.

      Очевидец: «Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался замес. Канатки полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, кто не успел спрыгнуть попали в это адовое мясо…кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда».

      Очевидец: «Помогали выпавшим , оттаскивали как могли! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолеты только для фрирайда и за деньги»

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