Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

Как поступить с ценной и экзотической находкой решает семья из Башкирии, которая обнаружила на обочине трассы заледеневшего крокодила.

725 Башкирия

крокодилы

Нашедшая крокодила женщина-водитель хотела оставить жуткую находку на месте, но дети ее переубедили.



Альфира Мухамедьярова: «Ма, говорит, где крокодил? Я говорю, что мы его оставили. Почему, говорит, оставили, что нам, каждый день крокодил встречается на дороге? Дети как начали кричать: „Мама, это же действительно крокодил!“»



Семья поделилась рассказом о своей находке в соцсетях. Как предположили пользователи, крокодил, скорее всего, сбежал из передвижного зоопарка и не смог пережить мороз. Что делать с этим замерзшим беглецом, пока никто не знает.