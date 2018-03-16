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    Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии. Башкирия, крокодилы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

    Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

    1 комментарий
    Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

    Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

    Мать с детьми нашла замороженного крокодила на трассе в Башкирии

      Как поступить с ценной и экзотической находкой решает семья из Башкирии, которая обнаружила на обочине трассы заледеневшего крокодила.

      Нашедшая крокодила женщина-водитель хотела оставить жуткую находку на месте, но дети ее переубедили.

      Альфира Мухамедьярова: «Ма, говорит, где крокодил? Я говорю, что мы его оставили. Почему, говорит, оставили, что нам, каждый день крокодил встречается на дороге? Дети как начали кричать: „Мама, это же действительно крокодил!“»

      Семья поделилась рассказом о своей находке в соцсетях. Как предположили пользователи, крокодил, скорее всего, сбежал из передвижного зоопарка и не смог пережить мороз. Что делать с этим замерзшим беглецом, пока никто не знает.

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