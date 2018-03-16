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    Экс-солистка «Ленинграда» рассказала, как Шнуров заставлял ее раздеваться на сцене

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    • Фото: youtube.com
    <nobr>Экс-солистка</nobr> «Ленинграда» рассказала, как Шнуров заставлял ее раздеваться на сцене

    Экс-солистка «Ленинграда» рассказала, как Шнуров заставлял ее раздеваться на сцене

    <nobr>Экс-солистка</nobr> «Ленинграда» рассказала, как Шнуров заставлял ее раздеваться на сцене
  • Фото: youtube.com

    • Бывшая солистка группы «Ленинграда» Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров заставлял ее принимать участие в «унизительных стенографических постановках».

    По словам артистки, однажды лидер «Ленинграда» решил раздеть ее на сцене, для чего с ней была «проведена тщательная психологическая работа». В результате Вокс осталось только подчиниться.

    Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград»: «Самое ужасное воспоминание — 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Всё! С тех пор моя жизнь разделилась на до и после».

    Певица рассказала, что после того концерта она целую ночь плакала. Кроме того, певица потеряла голос на нервной почве.

    При этом в интервью Cosmopolitan Вокс подчеркнула, что до сих пор не может «отмыться от этого унижения» и что о «многих других эпизодах» предпочла просто забыть.



    Напомним, Алиса Вокс, которая прославилась исполнением хита про «лабутены», ушла из группы «Ленинград» в марте 2016 года. Комментируя ее решение, Шнуров заявил, что делает из средних певичек «вполне себе звездочек», однако со временем «героини мифа начинают верить в свою божественную сущность».

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