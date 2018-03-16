По улицам Риги маршем прошли бывшие легионеры СС

Центр Риги в эти минуты в прямом смысле оккупировали неонацисты. Там проходит традиционное шествие бывших участников латышского легиона
ваффен-СС и их сторонников.
Мало кто из пришедших на марш имеет прямое отношение ко Второй мировой войне. Тем не менее, ежегодно 16-го марта сотни радикалов собираются, чтобы отметить неофициальный день памяти бывших легионеров и пройти маршем по центру латвийской столицы к памятнику Свободы.
При этом мероприятие вызывает недовольство многих стран, в том числе, конечно, России. Однако латвийские власти не спешат запрещать подобные акции.
Правда, ранее Сейм все же отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.
При этом мероприятие вызывает недовольство многих стран, в том числе, конечно, России. Однако латвийские власти не спешат запрещать подобные акции.
Правда, ранее Сейм все же отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.
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