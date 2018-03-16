По улицам Риги маршем прошли бывшие легионеры СС

Центр Риги в эти минуты в прямом смысле оккупировали неонацисты. Там проходит традиционное шествие бывших участников латышского легиона ваффен-СС и их сторонников.

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фашизм

Мало кто из пришедших на марш имеет прямое отношение ко Второй мировой войне. Тем не менее, ежегодно 16-го марта сотни радикалов собираются, чтобы отметить неофициальный день памяти бывших легионеров и пройти маршем по центру латвийской столицы к памятнику Свободы.



При этом мероприятие вызывает недовольство многих стран, в том числе, конечно, России. Однако латвийские власти не спешат запрещать подобные акции.



Правда, ранее Сейм все же отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.