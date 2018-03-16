В России впервые проведут масштабную проверку молока

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество до 26 марта проведут инспекцию в магазинах на предмет фальсификата молока и молочной продукции.
Как пишет РБК, для этого в торговых точках закупят образцы продукции, после чего направят их на экспертизу. Соответствующее поручение дал вице-премьер Аркадий Дворкович.
Собеседник агентства отмечает, что подобная проверка впервые проводится на федеральном уровне общими силами сразу трех ведомств. Курирует ее министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Россия сейчас обеспечивает себя молоком на три четверти, недостающие объемы закупают прежде всего в Белоруссии. Хотя качество белорусской молочки регулярно вызывает нарекания у Россельхознадзора.
Собеседник агентства отмечает, что подобная проверка впервые проводится на федеральном уровне общими силами сразу трех ведомств. Курирует ее министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Россия сейчас обеспечивает себя молоком на три четверти, недостающие объемы закупают прежде всего в Белоруссии. Хотя качество белорусской молочки регулярно вызывает нарекания у Россельхознадзора.
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