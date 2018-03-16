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    В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях. медицина, онкологические заболевания, Самара. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

    В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

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    В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

    В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

    В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

      Жителям Самарской области больше не придется ехать за высокотехнологичной диагностикой в соседние регионы. Под эгидой «Роснано» в Самаре открылся новейший онкоцентр, позволяющий выявлять заболевание на ранних стадиях.

      В год филиал федеральной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» будет проводить до пяти тысяч исследований. В основном, диагностика будет проходить в рамках полиса обязательного медицинского страхования.

      При этом обследование позволит обнаружить опухоль на ранних стадиях, когда у пациента еще нет очевидных симптомов. Кроме того, новейшее оборудование поможет оценить эффективно ли лечение, которое получает пациент.

      Всего в российских городах в ближайшие семь лет планируют открыть 25 новых диагностических центров.

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