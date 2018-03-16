В Самаре открылся центр диагностики онкологии на ранних стадиях

Жителям Самарской области больше не придется ехать за высокотехнологичной диагностикой в соседние регионы. Под эгидой «Роснано» в Самаре открылся новейший онкоцентр, позволяющий выявлять заболевание на ранних стадиях.

В год филиал федеральной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» будет проводить до пяти тысяч исследований. В основном, диагностика будет проходить в рамках полиса обязательного медицинского страхования.



При этом обследование позволит обнаружить опухоль на ранних стадиях, когда у пациента еще нет очевидных симптомов. Кроме того, новейшее оборудование поможет оценить эффективно ли лечение, которое получает пациент.



Всего в российских городах в ближайшие семь лет планируют открыть 25 новых диагностических центров.