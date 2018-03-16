Окно в бизнес: в России открываются МФЦ для предпринимателей

Поддержка малого бизнеса, о которой в послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин, в том числе заключается в создании нормативной базы улучшения условий предпринимательства. В некоторых городах России уже работают специальные многофункциональные центры, где можно оформить предприятие за один день.

Многофункциональные центры, где десятки нужных документов можно оформить, нам уже привычны, но вот отдельные МФЦ для предпринимателей — новинка. В нескольких регионах страны такие центры работают с прошлого года, в Ленинградской области — их уже пять.



Ирина Косякова, директор филиала МФЦ в Выборге: «Мы предоставляем десятки услуг. Можно дело открыть, мы сопровождаем бизнес, даем консультации. Можно получить справку из налоговой, оформить электронную подпись и многое другое».



Судя по первому спросу, предложение бизнесменам показалось выгодным. Здесь ведь их время экономят, а время — деньги. Поэтому в такие офисы — уже десятки тысяч обращений по области. Ведь получить выписку из налоговой, подать заявку на микрозайм, оформить льготы или взять разрешение на строительство теперь можно в одном окне.



В федеральном послании президент Путин подчеркнул: весь документооборот между госструктурами нужно перевести в цифровую форму. Многофункциональные центры станут еще быстрее и удобнее. Но в то же время за ближайшие шесть лет в стране предоставление многих услуг должно перейти в режим реального времени с помощью приложений и онлайн-сервисов.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.