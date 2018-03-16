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    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото

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    • Фото: vk.com
    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото

    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото

    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото
  • Фото: vk.com

    • Спасатели ночью тушили пожар в двух зданиях в Центральном парке Красноярска, где в том числе расположены комнаты смеха и страха.

    По данным МЧС, причиной возгорания в парке Красноярска мог быть поджог. Местные СМИ сообщают, что камеры наблюдения в парке зафиксировали четверых мужчин, которые подходили к зданию этой ночью.

    К моменту прибытия сотрудников МЧС подсобное здание было полностью охвачено огнем. Также частично загорелся соседний развлекательный центр, внутри которого расположены комната смеха, комната страха и выставка восковых фигур.

    Пожар ликвидировали за два часа. Подсобное здание выгорело полностью. В развлекательном комплексе повреждено помещение выставки восковых фигур и часть кровли.

    Пострадавших нет, передает РИА Новости.

    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото. выставки и музеи, Красноярск, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото. выставки и музеи, Красноярск, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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