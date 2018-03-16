В парке Красноярска сгорели комнаты смеха и страха: фото

Спасатели ночью тушили пожар в двух зданиях в Центральном парке Красноярска, где в том числе расположены комнаты смеха и страха.
По данным МЧС, причиной возгорания в парке Красноярска мог быть поджог. Местные СМИ сообщают, что камеры наблюдения в парке зафиксировали четверых мужчин, которые подходили к зданию этой ночью.
К моменту прибытия сотрудников МЧС подсобное здание было полностью охвачено огнем. Также частично загорелся соседний развлекательный центр, внутри которого расположены комната смеха, комната страха и выставка восковых фигур.
Пожар ликвидировали за два часа. Подсобное здание выгорело полностью. В развлекательном комплексе повреждено помещение выставки восковых фигур и часть кровли.
Пострадавших нет, передает РИА Новости.
К моменту прибытия сотрудников МЧС подсобное здание было полностью охвачено огнем. Также частично загорелся соседний развлекательный центр, внутри которого расположены комната смеха, комната страха и выставка восковых фигур.
Пожар ликвидировали за два часа. Подсобное здание выгорело полностью. В развлекательном комплексе повреждено помещение выставки восковых фигур и часть кровли.
Пострадавших нет, передает РИА Новости.
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