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    Убийца отца насмерть забил кочергой мать спустя 2 месяца после освобождения

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    Убийца отца насмерть забил кочергой мать спустя 2 месяца после освобождения

    Убийца отца насмерть забил кочергой мать спустя 2 месяца после освобождения

    В Бурятии перед судом предстанет мужчина, отсидевший в тюрьме за убийство отца и обвиняемый в жестоком убийстве матери.

    Сыщики в Бурятии завершили расследование в отношении 40-летнего рецидивиста, вышедшего из тюрьмы и через 2 месяца совершившего еще одно убийство. Житель села Иволгинск до смерти забил собственную мать кочергой, сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия: «Обвиняемый мужчина находился в местах лишения свободы, где отбывал наказание за убийство отца. В конце октября 2017 года он условно-досрочно освободился и вернулся домой к 65-летней матери, а меньше чем через два месяца, 15 декабря, он убил ее. После незначительных упреков обвиняемый избил мать шваброй и кочергой… Через некоторое время женщина скончалась от многочисленных повреждений и развившегося на их фоне травматического шока».

    Сообщается, что мужчина был задержан на месте преступления. В ближайшее время он предстанет перед судом. Следователи собрали материалы, которые подтверждают отягчающие вину обстоятельства, так что мужчине грозит максимальный срок, предусмотренный статьей «Убийство»: до 15 лет лишения свободы.

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