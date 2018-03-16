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    В Подмосковье преступник застрелил напарника во время налета

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    В Подмосковье преступник застрелил напарника во время налета

    В Подмосковье преступник застрелил напарника во время налета

    В Подмосковье ищут налетчиков, похитивших 200 тыс. рублей и застреливших своего напарника.

    По данным следствия, нападение произошло накануне, 15 марта, в поселке Малино Ступинского района Подмосковья. Трое злоумышленников в масках перегородили дорогу автомобилю, а потом отняли у водителя 200 тыс. рублей.

    При этом потерпевший оказал сопротивление. Из-за этого один из налетчиков открыл огонь и ранил ограбленного мужчину. При этом смертельное ранение получил и один из участников нападения. После этого двое налетчиков скрылись.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут. На месте происшествия найдены мобильные телефоны и пуля калибра 9 мм, сообщили в подмосковном управлении СК.

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