В Подмосковье преступник застрелил напарника во время налета

В Подмосковье ищут налетчиков, похитивших 200 тыс. рублей и застреливших своего напарника.
По данным следствия, нападение произошло накануне, 15 марта, в поселке Малино Ступинского района Подмосковья. Трое злоумышленников в масках перегородили дорогу автомобилю, а потом отняли у водителя 200 тыс. рублей.
При этом потерпевший оказал сопротивление. Из-за этого один из налетчиков открыл огонь и ранил ограбленного мужчину. При этом смертельное ранение получил и один из участников нападения. После этого двое налетчиков скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут. На месте происшествия найдены мобильные телефоны и пуля калибра 9 мм, сообщили в подмосковном управлении СК.
При этом потерпевший оказал сопротивление. Из-за этого один из налетчиков открыл огонь и ранил ограбленного мужчину. При этом смертельное ранение получил и один из участников нападения. После этого двое налетчиков скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут. На месте происшествия найдены мобильные телефоны и пуля калибра 9 мм, сообщили в подмосковном управлении СК.
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