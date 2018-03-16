В ООН сорвано выступление о нарушении прав крымчан Украиной

В Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан.
Как сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики Крым при президенте адвокат Александр Молохов, по официальной версии заседание по вопросу Крыма отложили якобы из-за забастовки сотрудников отделения ООН в Женеве. При этом, по данным одного из источников в ООН, накануне сотрудники профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы.
Молохов отметил, что отмену заседания организовали члены украинской делегации, которые стремились «любым способом» сорвать сегодняшнее выступление российской делегации.
Ранее Молохов сообщал, что РФ направит в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.
Молохов отметил, что отмену заседания организовали члены украинской делегации, которые стремились «любым способом» сорвать сегодняшнее выступление российской делегации.
Ранее Молохов сообщал, что РФ направит в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.
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