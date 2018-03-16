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    Савченко пригрозила бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины

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    • Фото: ukr.life
    Савченко пригрозила бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины

    Савченко пригрозила бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины

    Савченко пригрозила бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины
  • Фото: ukr.life

    • Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при личной встрече вернет президенту Украины Петру Порошенко звезду Героя Украины.

    По словам Савченко, она готова вернуть награду украинскому лидеру в любой момент и с удовольствием. Но пока не может этого сделать, так как на прием к президенту «не так легко попасть», передает Интерфакс-Украина.

    Надежда Савченко: «Если бы я могла его (президента Украины. — Ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду Героя. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож».

    Кроме того, в интервью телеканалу NewsOne Савченко заявила, что готова бросить эту звезду прямо президенту в лицо.

    Надежда Савченко: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».

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    Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, а затем обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Тем не менее, он попросил у депутатов разрешить уголовное преследование Савченко и даже арест.

    После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Герой Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.


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