Савченко пригрозила бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при личной встрече вернет президенту Украины Петру Порошенко звезду Героя Украины.
По словам Савченко, она готова вернуть награду украинскому лидеру в любой момент и с удовольствием. Но пока не может этого сделать, так как на прием к президенту «не так легко попасть», передает Интерфакс-Украина.
Надежда Савченко: «Если бы я могла его (президента Украины. — Ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду Героя. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож».
Кроме того, в интервью телеканалу NewsOne Савченко заявила, что готова бросить эту звезду прямо президенту в лицо.
Надежда Савченко: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, а затем обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Тем не менее, он попросил у депутатов разрешить уголовное преследование Савченко и даже арест.
После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Герой Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.
Надежда Савченко: «Если бы я могла его (президента Украины. — Ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала звезду Героя. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож».
Кроме того, в интервью телеканалу NewsOne Савченко заявила, что готова бросить эту звезду прямо президенту в лицо.
Надежда Савченко: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, а затем обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Тем не менее, он попросил у депутатов разрешить уголовное преследование Савченко и даже арест.
После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Герой Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.
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