В МВД оценили ущерб от коррупции в 177,5 млрд рублей

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в прошлом году составил 177,5 млрд рублей. 77 млрд рублей вернуть не удалось, сообщил глава антикоррупционного управления МВД.
В прошлом году сотрудники антикоррупционного управления МВД выявили более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности. Более половины из них были расследованы, и к уголовной ответственности было привлечено около 26 тысяч человек. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил глава антикоррупционного ведомства Андрей Курносенко.
Андрей Курносенко, начальник управления по преступлениям экономической и коррупционной направленности МВД РФ: «В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тыс. из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тыс. человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть».
В бюджетной сфере было раскрыто 4697 экономических преступлений. 1746 человек были привлечены к уголовной ответственности, ущерб от их действий составил более 17,7 млрд рублей, сообщил Курносенко.
Чаще всего вывод средств происходит через подрядные организации, как это было в случае с хищениями при строительстве космодрома Восточный, объяснил глава управления МВД. Что касается борьбы с коррупцией в Дагестане, особое внимание служба уделяет декриминализации сферы энергетики, добавил он.
Андрей Курносенко: «Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа, а это миллиарды рублей. В результате в прошлом году было возбуждено около полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях».
Андрей Курносенко, начальник управления по преступлениям экономической и коррупционной направленности МВД РФ: «В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тыс. из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тыс. человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть».
В бюджетной сфере было раскрыто 4697 экономических преступлений. 1746 человек были привлечены к уголовной ответственности, ущерб от их действий составил более 17,7 млрд рублей, сообщил Курносенко.
Чаще всего вывод средств происходит через подрядные организации, как это было в случае с хищениями при строительстве космодрома Восточный, объяснил глава управления МВД. Что касается борьбы с коррупцией в Дагестане, особое внимание служба уделяет декриминализации сферы энергетики, добавил он.
Андрей Курносенко: «Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа, а это миллиарды рублей. В результате в прошлом году было возбуждено около полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях».
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