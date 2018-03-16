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    В Германии из-за пьяного машиниста пострадали 43 пассажира

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    • Фото: Markus Gerres
    В Германии <nobr>из-за</nobr> пьяного машиниста пострадали 43 пассажира

    В Германии из-за пьяного машиниста пострадали 43 пассажира

    В Германии <nobr>из-за</nobr> пьяного машиниста пострадали 43 пассажира
  • Фото: Markus Gerres

    • В немецком Кёльне столкнулись две городские электрички.

    В результате аварии, которая произошла накануне вечером, пострадали 43 человека. Сейчас в больнице все еще остается один пострадавший.

    По некоторым данным, причиной ЧП стало то, что один из машинистов был пьян. Сейчас полиция проверяет эту версию, передает Bild.

    А в транспортной службе Кёльна уже заявили, что будут глубоко потрясены в том случае, если подтвердится, что машинист был пьян. В службе подчеркнули, что подобных случаев в истории еще не было.

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