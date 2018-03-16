НТВ получил пять премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения

15 марта состоялась торжественная церемония вручения VI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. НТВ и профессиональным деятелям индустрии, принявшим участие в создании флагманских проектов канала, удалось завоевать пять наград.
«Лучшим телевизионным фильмом» названа остросюжетная драма «Беглец». История о том, как привыкший плыть по течению человек становится героем, вызвала интерес широкой аудитории и привела картину к победе в одной из самых престижных номинаций премии.
Профессиональный приз за «Лучшую сценарную работу» получил Алексей Слаповский, представивший зрителям психологический детектив «Консультант». Проектов стал одним из самых популярных среди сериалов завершившегося эфирного года.
По решению экспертов звание «Лучшей работы художника по костюмам» заслужили восхитительные образы героев экранизации бессмертного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». В октябре прошлого года костюмы, созданные Ириной Ивановой, стали экспонатами выставки Государственного исторического музея, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции.
Законное право называться «Лучшим исполнительным продюсером» получила Ирина Барк, чьими усилиями был создан главный революционный сериал 2017 года — «Хождение по мукам». Немаловажно, что профессионала в этой категории выбирали впервые за всю историю существования премии.
Также одну из побед телеканалу НТВ принесла блистательная игра выдающейся актрисы Светланы Ходченковой, которая была отмечена членами ассоциации как «Лучшая актриса второго плана» за роль Лизы Расторгуевой в экранизации «Хождение по мукам».
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Создание телевизионного проекта — это работа огромной команды, где важна роль каждого человека. Мы рады, что профессиональные победы, которые произошли во время создания наших сериалов, получили высокую оценку жюри АПКиТ. Вручение любой престижной премии способствует развитию индустрии, но оценка профессионалов — самая ценная!»
Профессиональный приз за «Лучшую сценарную работу» получил Алексей Слаповский, представивший зрителям психологический детектив «Консультант». Проектов стал одним из самых популярных среди сериалов завершившегося эфирного года.
По решению экспертов звание «Лучшей работы художника по костюмам» заслужили восхитительные образы героев экранизации бессмертного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». В октябре прошлого года костюмы, созданные Ириной Ивановой, стали экспонатами выставки Государственного исторического музея, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции.
Законное право называться «Лучшим исполнительным продюсером» получила Ирина Барк, чьими усилиями был создан главный революционный сериал 2017 года — «Хождение по мукам». Немаловажно, что профессионала в этой категории выбирали впервые за всю историю существования премии.
Также одну из побед телеканалу НТВ принесла блистательная игра выдающейся актрисы Светланы Ходченковой, которая была отмечена членами ассоциации как «Лучшая актриса второго плана» за роль Лизы Расторгуевой в экранизации «Хождение по мукам».
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Создание телевизионного проекта — это работа огромной команды, где важна роль каждого человека. Мы рады, что профессиональные победы, которые произошли во время создания наших сериалов, получили высокую оценку жюри АПКиТ. Вручение любой престижной премии способствует развитию индустрии, но оценка профессионалов — самая ценная!»
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