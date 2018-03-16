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    Россия сократила вложения в госдолг США на 5,3 млрд долларов

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    Россия сократила вложения в госдолг США на 5,3 млрд долларов

    Россия сократила вложения в госдолг США на 5,3 млрд долларов

    В январе 2018 года Россия уменьшила инвестиции в американские ценные бумаги более чем на 5 млрд долларов по сравнению с декабрем прошлого года.

    Инвестиции России в американские казначейские ценные бумаги в январе 2018 года составили 96,9 млрд долларов, согласно данным, опубликованным Минфином США. В декабре прошлого года вложения России в госдолг США составляли 102,2 млрд долларов.

    В настоящее время Россия занимает 16-е место по объемам вложений в списке иностранных государств — кредиторов США. Лидирует Китай, который вложил в американские казначейские бумаги 1,18 трлн долларов. Второе место у Японии с 1,07 трлн долларов вложений. На третьем месте Ирландия, объем ее инвестиций составил в январе 2018 года 327,5 млрд долларов.

    Наибольший объем по вложениям в госдолг США за последние 2,5 года — 108,7 миллиардов долларов — Россия показала в мае 2017 года.

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