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    Согласие на посмертное донорство может появиться в водительских правах

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    Согласие на посмертное донорство может появиться в водительских правах

    Согласие на посмертное донорство может появиться в водительских правах

    Министерство здравоохранения России разработало законопроект по регулировке донорства и трансплантации органов.

    Минздрав рассматривает предложение ввести отметку в водительском удостоверении о согласии или несогласии граждан на посмертное донорство. Свое решение можно будет зафиксировать при получении или обновлении прав

    Инициаторами идеи стали Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье». Об этом RT сообщили в пресс-службе ОНФ. Общественники уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить свое согласие из-за бюрократических затруднений.

    На данный момент в России ощущается нехватка донорских органов. Как сообщил в начале февраля замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, ежегодно пациентам требуется около 10 тысяч органов для пересадки, но выполняется только около 1,5 тысячи операций.

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