Московскую кальянную заподозрили в живодерстве

Следователи проверяют московскую кальянную, сотрудников которой подозревают в жестоком обращении со львенком.

Поводом для проверки стало заявление женщины, которая обвинила руководство кальянной в живодерстве. По ее словам, во время посещения кафе ей попался на глаза львенок, который без присмотра ходил по заведению. При этом посетители устраивали с ним фотосессии.



Юлия Иванова, СУ СК по Москве: «По поручению руководителя главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова, по заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка».



Следователи осмотрели кальянную и действительно нашли там дикое животное. Сейчас они выясняют, есть ли у рестораторов специальное разрешение на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения, сообщили в СУ СКР по Москве.

