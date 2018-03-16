Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  

    Московскую кальянную заподозрили в живодерстве

    комментировать
    • Фото: СК РФ
    Московскую кальянную заподозрили в живодерстве

    Московскую кальянную заподозрили в живодерстве

    Московскую кальянную заподозрили в живодерстве
  • Фото: СК РФ

    • Следователи проверяют московскую кальянную, сотрудников которой подозревают в жестоком обращении со львенком.

    Поводом для проверки стало заявление женщины, которая обвинила руководство кальянной в живодерстве. По ее словам, во время посещения кафе ей попался на глаза львенок, который без присмотра ходил по заведению. При этом посетители устраивали с ним фотосессии.

    Юлия Иванова, СУ СК по Москве: «По поручению руководителя главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова, по заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка».

    Следователи осмотрели кальянную и действительно нашли там дикое животное. Сейчас они выясняют, есть ли у рестораторов специальное разрешение на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения, сообщили в СУ СКР по Москве.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru