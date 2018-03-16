Правительство одобрило ужесточение наказания для авиадебоширов

Правительство поддержало законопроект об усилении административной ответственности за хулиганство в самолетах.
Кабмин принял решение внести документ в Госдуму в установленном порядке, сообщили в пресс-службе правительства.
Законопроект предполагает ужесточение административной ответственности, в частности, за невыполнение пассажиром законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний.
Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток.
Законопроект предполагает ужесточение административной ответственности, в частности, за невыполнение пассажиром законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний.
Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток.
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