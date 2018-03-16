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    Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота: видео

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    • Фото: Илья Закорецкий / vk.com
    Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота: видео

    Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота: видео

    Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота: видео
  • Фото: Илья Закорецкий / vk.com

    • Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз.

    Все золотые слитки, которые рассыпались во время экстренной посадки грузового Ан-12, по данным компании — владельца груза, уже собраны, однако местные жители продолжают поиски золота. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Гагаринского округа Якутска. Источник в администрации города отметил, что унимать «золотую лихорадку» в регионе не входит в компетенцию местных властей.

    Сегодня в соцсетях опубликованы новые видеокадры, на которых видно, как по заснеженным полям в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей. Некоторые жители приехали со спецоборудованием на машинах.



    смотретьВ аэропорту Якутска собрали выпавшие из самолета драгоценные слитки
    В аэропорту Якутска собрали выпавшие из самолета драгоценные слитки
    Напомним, что накануне при взлете из аэропорта в Якутске у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Во время экстренной посадки из самолета посыпались золотые слитки — часть 22-миллиардного груза, который везли в Красноярск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. На поиски драгоценностей бросились местные жители, которые узнали об инциденте в СМИ. Сообщалось, что сотрудники аэропорта поймали несколько человек, которые попытались ползком пролезть под забор режимного объекта. Вокруг сплавов из золота и серебра выставили охрану. По предварительным данным, причиной аварии стала ненадежная фиксация груза.

    смотретьВ аэропорту Якутска собрали выпавшие из самолета драгоценные слитки
    В аэропорту Якутска собрали выпавшие из самолета драгоценные слитки
    В «Чукотской горно-геологической компании» накануне заявляли, что нашли все девять тонн выпавшего груза — это 172 двадцатикилограммовых слитка.

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