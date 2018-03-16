Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота: видео

Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз.
Все золотые слитки, которые рассыпались во время экстренной посадки грузового Ан-12, по данным компании — владельца груза, уже собраны, однако местные жители продолжают поиски золота. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Гагаринского округа Якутска. Источник в администрации города отметил, что унимать «золотую лихорадку» в регионе не входит в компетенцию местных властей.
Сегодня в соцсетях опубликованы новые видеокадры, на которых видно, как по заснеженным полям в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей. Некоторые жители приехали со спецоборудованием на машинах.
Напомним, что накануне при взлете из аэропорта в Якутске у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Во время экстренной посадки из самолета посыпались золотые слитки — часть 22-миллиардного груза, который везли в Красноярск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. На поиски драгоценностей бросились местные жители, которые узнали об инциденте в СМИ. Сообщалось, что сотрудники аэропорта поймали несколько человек, которые попытались ползком пролезть под забор режимного объекта. Вокруг сплавов из золота и серебра выставили охрану. По предварительным данным, причиной аварии стала ненадежная фиксация груза.
В «Чукотской горно-геологической компании» накануне заявляли, что нашли все девять тонн выпавшего груза — это 172 двадцатикилограммовых слитка.
Сегодня в соцсетях опубликованы новые видеокадры, на которых видно, как по заснеженным полям в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей. Некоторые жители приехали со спецоборудованием на машинах.
В Якутске люди продолжают искать в снегу слитки. Десятки человек до сих пор ищут драгоценные слитки в окрестностях аэропорта Якутск. pic.twitter.com/qwo03CawRN— GZT Русский (@GZT_russkiy) 16 марта 2018 г.
Напомним, что накануне при взлете из аэропорта в Якутске у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Во время экстренной посадки из самолета посыпались золотые слитки — часть 22-миллиардного груза, который везли в Красноярск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. На поиски драгоценностей бросились местные жители, которые узнали об инциденте в СМИ. Сообщалось, что сотрудники аэропорта поймали несколько человек, которые попытались ползком пролезть под забор режимного объекта. Вокруг сплавов из золота и серебра выставили охрану. По предварительным данным, причиной аварии стала ненадежная фиксация груза.
В «Чукотской горно-геологической компании» накануне заявляли, что нашли все девять тонн выпавшего груза — это 172 двадцатикилограммовых слитка.
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