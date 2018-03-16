Путин помог депортированной пенсионерке вернуться в Россию

В Магадане поставлена точка в скандальной истории Галины Горенюк, о которой ранее рассказывал НТВ. Месяц назад из страны по решению суда выдворили женщину, проживавшую в родном селе по советскому удостоверению личности. Оформить современный документ пенсионерке оказалось не по силам. Накануне стало известно, что женщине
наконец-то вручили российский паспорт.
О злоключениях Галины Горенюк наш телеканал рассказал в середине февраля. Женщину, которая родилась и большую часть жизни прожила на Дальнем Востоке, обвинили в нелегальном пребывании на территории России и даже поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Формально пенсионерка действительно нарушила закон: все это время на руках у нее был старый паспорт советского образца. По этому документу она в начале 90-х уехала во Львов, вышла там замуж и автоматически стала гражданкой Украины. 15 лет назад, после смерти супруга, Галина вернулась к родственникам в магаданское село Клёпка. Попытка оформить российский паспорт обернулась для нее мукой. В миграционной службе потребовали сначала отказаться от украинского гражданства. Пройти все круги бюрократической процедуры женщина так и не смогла — появились проблемы со здоровьем.
Отказ от дальнейших попыток легализовать свое положение лег в итоге в основу обвинительного заключения. Судебные приставы вывезли Галину в Белгород и передали украинским пограничникам. Магаданские родственники последовали за ней и помогли ей перебраться в Белоруссию. В Гомельской области живет дочь пенсионерки. Однако приютить родную мать надолго она не смогла. В Минске Галине выдали миграционную карту с предписанием покинуть страну через три недели. Оформлять белорусское гражданство, несмотря на то что когда-то Галина прожила здесь девять лет, местные чиновники отказались. Искать места под солнцем снова предложили в Незалежной.
Когда Галина уже практически смирилась со своей горькой участью, благополучный выход из ситуации все-таки нашелся. Еще до депортации она успела передать уполномоченному по правам человека письмо, в котором попросила помощи у российского президента. Владимир Путин дал жесткое поручение руководству Магаданской области принять все меры, чтобы вернуть Галину Горенюк обратно на Колыму. Решение суда в итоге было пересмотрено и отменено, и пенсионерка смогла вернуться домой.
Владимир Печёный, губернатор Магаданской области: «Сегодня я дал соответствующие поручения по оказанию материальной помощи. Она оказана Галине Александровне. Также решен вопрос, и она согласилась с жильем, которое ей предложено в том поселке, где она прожила долгие годы».
Отныне пенсионерка окружена небывалой заботой и вниманием со стороны местных чиновников. Новой гражданке России помогут оформить документы на получение пенсии и других социальных льгот, передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
Формально пенсионерка действительно нарушила закон: все это время на руках у нее был старый паспорт советского образца. По этому документу она в начале 90-х уехала во Львов, вышла там замуж и автоматически стала гражданкой Украины. 15 лет назад, после смерти супруга, Галина вернулась к родственникам в магаданское село Клёпка. Попытка оформить российский паспорт обернулась для нее мукой. В миграционной службе потребовали сначала отказаться от украинского гражданства. Пройти все круги бюрократической процедуры женщина так и не смогла — появились проблемы со здоровьем.
Отказ от дальнейших попыток легализовать свое положение лег в итоге в основу обвинительного заключения. Судебные приставы вывезли Галину в Белгород и передали украинским пограничникам. Магаданские родственники последовали за ней и помогли ей перебраться в Белоруссию. В Гомельской области живет дочь пенсионерки. Однако приютить родную мать надолго она не смогла. В Минске Галине выдали миграционную карту с предписанием покинуть страну через три недели. Оформлять белорусское гражданство, несмотря на то что когда-то Галина прожила здесь девять лет, местные чиновники отказались. Искать места под солнцем снова предложили в Незалежной.
Когда Галина уже практически смирилась со своей горькой участью, благополучный выход из ситуации все-таки нашелся. Еще до депортации она успела передать уполномоченному по правам человека письмо, в котором попросила помощи у российского президента. Владимир Путин дал жесткое поручение руководству Магаданской области принять все меры, чтобы вернуть Галину Горенюк обратно на Колыму. Решение суда в итоге было пересмотрено и отменено, и пенсионерка смогла вернуться домой.
Владимир Печёный, губернатор Магаданской области: «Сегодня я дал соответствующие поручения по оказанию материальной помощи. Она оказана Галине Александровне. Также решен вопрос, и она согласилась с жильем, которое ей предложено в том поселке, где она прожила долгие годы».
Отныне пенсионерка окружена небывалой заботой и вниманием со стороны местных чиновников. Новой гражданке России помогут оформить документы на получение пенсии и других социальных льгот, передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.
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