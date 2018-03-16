Дефектолог из детсада под Красноярском подозревается в избиении ребенка

Учительница-дефектолог из детского сада в Дивногорске Красноярского края подозревается в избиении пятилетнего воспитанника.
В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщает СК РФ.
По данным следствия, учительница-дефектолог из детского сада №7 в Дивногорске систематически во время занятий избивала пятилетнего воспитанника. Издевательства над ребенком продолжались несколько месяцев. Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.
Преподавателю грозит до семи лет лишения свободы.
По данным следствия, учительница-дефектолог из детского сада №7 в Дивногорске систематически во время занятий избивала пятилетнего воспитанника. Издевательства над ребенком продолжались несколько месяцев. Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.
Преподавателю грозит до семи лет лишения свободы.
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