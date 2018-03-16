Дефектолог из детсада под Красноярском подозревается в избиении ребенка

Учительница-дефектолог из детского сада в Дивногорске Красноярского края подозревается в избиении пятилетнего воспитанника.

В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщает СК РФ.



По данным следствия, учительница-дефектолог из детского сада №7 в Дивногорске систематически во время занятий избивала пятилетнего воспитанника. Издевательства над ребенком продолжались несколько месяцев. Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.



Преподавателю грозит до семи лет лишения свободы.