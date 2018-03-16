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    Дефектолог из детсада под Красноярском подозревается в избиении ребенка

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    Дефектолог из детсада под Красноярском подозревается в избиении ребенка

    Дефектолог из детсада под Красноярском подозревается в избиении ребенка

    Учительница-дефектолог из детского сада в Дивногорске Красноярского края подозревается в избиении пятилетнего воспитанника.

    В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщает СК РФ.

    По данным следствия, учительница-дефектолог из детского сада №7 в Дивногорске систематически во время занятий избивала пятилетнего воспитанника. Издевательства над ребенком продолжались несколько месяцев. Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.

    Преподавателю грозит до семи лет лишения свободы.

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