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    Российская биатлонистка Лысова завоевала золото Паралимпийских игр

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Российская биатлонистка Лысова завоевала золото Паралимпийских игр

    Российская биатлонистка Лысова завоевала золото Паралимпийских игр

    Российская биатлонистка Лысова завоевала золото Паралимпийских игр
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхёнчхане.

    Россиянка выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. При этом она показала время 37 минут 42,6 секунды и на четырех огневых рубежах не допустила ни одного промаха.

    Второе место заняла украинская биатлонистка Оксана Шишкова (40 минут 31,1 секунды, один промах), третье досталось еще одной украинке — Ольге Прилуцкой (42 минуты 51,2 секунды, три промаха), сообщает ТАСС.

    Добавим, что Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она четырехкратная чемпионка мира.

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