Минобороны запустило прямую трансляцию из гуманитарных коридоров в Сирии

Минобороны России на своем официальном сайте прямую видеотрансляцию с пунктов пропуска в гуманитарном коридоре из Восточной Гуты и в районе города Алеппо.
Прямая трансляция организована российским Центром по примирению враждующих сторон. Она ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Эль-Вафидин в северной части Восточной Гуты и Хаммурия в южной части района.
Кроме того, происходящее транслируется с камер беспилотников в районе пункта пропуска Хаммурия и на маршруте гуманитарного коридора Тель-Султан — Абу-Эд- Духур в Алеппо, сообщили в ведомстве.
Напомним, для выхода мирных жителей и боевиков из Восточной Гуты работают два гуманитарных коридора. Накануне стала возможной самая масштабная эвакуация гражданского населения из Восточной Гуты. Гуманитарным коридором смогли воспользоваться тысячи сирийцев. Однако часть территории вблизи столицы по-прежнему остается под контролем оппозиционных группировок.
Кроме того, происходящее транслируется с камер беспилотников в районе пункта пропуска Хаммурия и на маршруте гуманитарного коридора Тель-Султан — Абу-Эд- Духур в Алеппо, сообщили в ведомстве.
Напомним, для выхода мирных жителей и боевиков из Восточной Гуты работают два гуманитарных коридора. Накануне стала возможной самая масштабная эвакуация гражданского населения из Восточной Гуты. Гуманитарным коридором смогли воспользоваться тысячи сирийцев. Однако часть территории вблизи столицы по-прежнему остается под контролем оппозиционных группировок.
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