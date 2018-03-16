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    Под Омском родственники убили слепого инвалида, чтобы не ухаживать за ним

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    Под Омском родственники убили слепого инвалида, чтобы не ухаживать за ним

    Под Омском родственники убили слепого инвалида, чтобы не ухаживать за ним

    В селе Кутузовка Омской области отец и брат обвиняются в убийстве 44-летнего инвалида по зрению.

    По данным следствия, 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего не хотели ухаживать за ним. Вечером 15 марта они распивали спиртные напитки и в какой-то момент набросились на инвалида и избили его. После они вызвали скорую, но травмы оказались смертельными, и инвалид скончался до приезда медиков.

    Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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