Под Омском родственники убили слепого инвалида, чтобы не ухаживать за ним

В селе Кутузовка Омской области отец и брат обвиняются в убийстве
44-летнего инвалида по зрению.
По данным следствия, 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего не хотели ухаживать за ним. Вечером 15 марта они распивали спиртные напитки и в какой-то момент набросились на инвалида и избили его. После они вызвали скорую, но травмы оказались смертельными, и инвалид скончался до приезда медиков.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
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