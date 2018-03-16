Синоптики пообещали москвичам трескучие морозы в выходные

В выходные в Москву вновь нагрянут сильные морозы. Столбики термометров на
8–10 градусов ниже климатической нормы.
По данным синоптиков, в пятницу в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до минус 11 градусов. Во второй половине дня местами возможен небольшой снег. К вечеру похолодание усилится, и в столицу вернутся зимние морозы.
Днем температура в Москве составит минус 7 — минус 9 градусов, по области будет минус 6 — минус 11 градусов.
К вечеру начнет постепенно холодать. Температура опустится до минус 10 — минус 12 градусов и продолжит опускаться до «трескучих морозов», рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос».
Ранее сообщалось, что в субботу температура опустится до минус 17–19 в Москве и минус 17–22 — по области. Ночь на воскресенье ожидается такой же холодной, а днем воздух «прогреется» до минус 9–7. Плюсовая температура вернется в Московский регион не ранее вторника, 20 марта.
Днем температура в Москве составит минус 7 — минус 9 градусов, по области будет минус 6 — минус 11 градусов.
К вечеру начнет постепенно холодать. Температура опустится до минус 10 — минус 12 градусов и продолжит опускаться до «трескучих морозов», рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос».
Ранее сообщалось, что в субботу температура опустится до минус 17–19 в Москве и минус 17–22 — по области. Ночь на воскресенье ожидается такой же холодной, а днем воздух «прогреется» до минус 9–7. Плюсовая температура вернется в Московский регион не ранее вторника, 20 марта.
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