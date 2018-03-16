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    Украина признала, что в ракетах КНДР могут быть двигатели ее производства

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Украина признала, что в ракетах КНДР могут быть двигатели ее производства

    Украина признала, что в ракетах КНДР могут быть двигатели ее производства

    Украина признала, что в ракетах КНДР могут быть двигатели ее производства
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Киев подтвердил, что последние баллистические ракеты КНДР по всей вероятности содержат компоненты двигателя, который производился украинским предприятием «Южмаш».

    Об этом говорится в последнем докладе ООН, посвященном отслеживанию санкций в отношении Пхеньяна. Как ожидается, отчет будет опубликован в пятницу.

    По данным ТАСС, эксперты ООН получили от одной из стран информацию о том, что за основу двигателя баллистических ракет КНДР взят советский РД-250. Этот двигатель разрабатывался в НПО «Энергомаш», документация для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ «Южное» и ПО «Южмаш», расположенные в Днепропетровске.

    В документе отмечается, что Украина подтвердила группе экспертов, что двигатель баллистической ракеты КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя. В докладе также говорится, что Киев открестился от ответственности, заявив, что пригодные для полетов двигатели РД-250 были вывезены на территорию Россию. А вся документация для их производства на Украине «надежно хранится в специально оборудованных помещениях».

    Напомним, в августе прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой эксперты анализировали фотографии северокорейских межконтинентальных ракет и утверждали, что ракетные двигатели, используемые КНДР, такие же, какие производят на украинском заводе «Южмаш». По всей видимости, они были поставлены в Северную Корею незаконно, написала газета.

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