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    Подстреленная в Приморье тигрица не сможет вернуться в дикую природу

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    Подстреленная в Приморье тигрица не сможет вернуться в дикую природу

    Подстреленная в Приморье тигрица не сможет вернуться в дикую природу

    Приморские ветеринары прооперировали тигрицу, которую подстрелили браконьеры. Об этом сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Процедура прошла успешно, но вернуться в дикую природу хищница уже не сможет.

    Из сообщения пресс-службы: «15 марта тигрице, изъятой в Хабаровском крае, была проведена вторая операция. Несмотря на то, что обе операции прошли успешно, состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое. Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу».

    Уточняется, что из-за травмы задней лапы хищница не сможет развивать необходимую для охоты скорость.

    смотретьПриморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы
    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы
    Как только тигрице станет лучше, ее отправят в Москву. Там ей предстоит перенести еще одну операцию. Сейчас хищница находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

    Полиция тем временем разыскивает браконьера, стрелявшего в тигрицу, передает ТАСС. Отрабатываются все близлежащие к месту, где обнаружили кошку, поселения и предприятия.

    Напомним, раненую тигрицу заметили 6 марта водители лесовозов. Они позвонили в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники регионального Минприроды отловили кошку и отправили в приморский центр реабилитации животных. У полосатой хищницы огнестрельные ранения: в теле было четыре картечи.

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