Подстреленная в Приморье тигрица не сможет вернуться в дикую природу

Приморские ветеринары прооперировали тигрицу, которую подстрелили браконьеры. Об этом сообщили в
пресс-службе Центра «Амурский тигр». Процедура прошла успешно, но вернуться в дикую природу хищница уже не сможет.
Из сообщения пресс-службы: «15 марта тигрице, изъятой в Хабаровском крае, была проведена вторая операция. Несмотря на то, что обе операции прошли успешно, состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое. Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу».
Уточняется, что из-за травмы задней лапы хищница не сможет развивать необходимую для охоты скорость.
Как только тигрице станет лучше, ее отправят в Москву. Там ей предстоит перенести еще одну операцию. Сейчас хищница находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.
Полиция тем временем разыскивает браконьера, стрелявшего в тигрицу, передает ТАСС. Отрабатываются все близлежащие к месту, где обнаружили кошку, поселения и предприятия.
Напомним, раненую тигрицу заметили 6 марта водители лесовозов. Они позвонили в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники регионального Минприроды отловили кошку и отправили в приморский центр реабилитации животных. У полосатой хищницы огнестрельные ранения: в теле было четыре картечи.
Уточняется, что из-за травмы задней лапы хищница не сможет развивать необходимую для охоты скорость.
Как только тигрице станет лучше, ее отправят в Москву. Там ей предстоит перенести еще одну операцию. Сейчас хищница находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.
Полиция тем временем разыскивает браконьера, стрелявшего в тигрицу, передает ТАСС. Отрабатываются все близлежащие к месту, где обнаружили кошку, поселения и предприятия.
Напомним, раненую тигрицу заметили 6 марта водители лесовозов. Они позвонили в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники регионального Минприроды отловили кошку и отправили в приморский центр реабилитации животных. У полосатой хищницы огнестрельные ранения: в теле было четыре картечи.
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