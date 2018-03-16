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    Ведущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге. НТВ, здоровье, литература, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВедущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге

    Ведущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге

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    Ведущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге

    Ведущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге

    Ведущий «Чуда техники» раскрыл секреты здорового питания в новой книге

      Известный телеведущий и автор популярной программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов решил подробно рассказать россиянам о принципах здорового питания. Но не на телеэкране, как многие привыкли, а на страницах своей новой книги. Она называется «Еда живая и мертвая».

      В книге автор, который, к слову, не только журналист, но и дипломированный врач, рассказывает о повседневных продуктах и приводит любопытные сведения. Например, так ли сегодня опасен хлеб, как о нем говорят? Всем ли полезно пить молоко? Почему свеклу называют легальным допингом, а мясо объявили врагом?

      В новой книге автор использовал и свой телевизионный опыт. Например, в тексте есть специальные вставки: если навести на них смартфон — можно тут же получить ссылку на один из телесюжетов на эту тему, который выходил в авторской программе Сергея Малозёмова на НТВ.

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